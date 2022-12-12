Голубчиков Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения02.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871
Отец: Голубчиков Дмитрий Алексеев
Мать: Анастасия Евдокимова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Голубчиков Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Феодосья Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1912
Сын: Голубчиков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Николаева
Смерть
Неизвестно