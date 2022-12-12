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Голубчиков Василий Дмитриев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871

Отец: Голубчиков Дмитрий Алексеев

Мать: Анастасия Евдокимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубчиков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Голубчиков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
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