Трифонов Юрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Юрий Семёнович

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

15.12.1941

Дата смерти

10.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1941

Отец: Трифонов Семен Михайлович

Мать: Трифонова (Егорова) Анна Тихоновна

Бракосочетание
19.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.1985
Похороны
Неизвестно

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