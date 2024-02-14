Трифонов Юрий Семёнович
Место рожденияг. Казань
Дата рождения15.12.1941
Дата смерти10.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1941
Бракосочетание
19.03.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.1985
Похороны
Неизвестно