Потяркина (Брагина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения16.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1974
Дочь: Чижова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Потяркин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1980
Сын: Потяркин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Потяркин Владимир Петрович
Место жительства
2021
живет в Соломбале, личная встреча
Бракосочетание
Неизвестно