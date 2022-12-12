Потяркина (Брагина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Брагина) Татьяна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

16.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.03.1974

Дочь: Чижова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Потяркин Владимир Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1980

Сын: Потяркин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Потяркин Владимир Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
2021
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
живет в Соломбале, личная встреча
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Владимир Петрович

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