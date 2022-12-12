(Трегубова) Варвара Андреева
Место рождения
Дата рождения20.11.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1833
Отец: Трегубов Андрей Гаврилов
Мать: Трегубова Мария Ильина
Крещение
29.11.1833
Онаго ж села Казенный крестьянин Козма Ильин Глухин и после отданнаго в некруты Казеннаго Крестьяина Петра Петрова Трегубова дочь девица Евдокея Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно