(Трегубова) Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трегубова) Варвара Андреева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1833

Отец: Трегубов Андрей Гаврилов

Мать: Трегубова Мария Ильина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.11.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Онаго ж села Казенный крестьянин Козма Ильин Глухин и после отданнаго в некруты Казеннаго Крестьяина Петра Петрова Трегубова дочь девица Евдокея Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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