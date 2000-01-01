Кулакова (Толстых) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1900
Дата смерти13.11.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900
Отец: Толстых Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1922
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кулакова Зинаида Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.1972