Кулакова (Толстых) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Толстых) Екатерина Андреевна

Кулакова (Толстых) Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1900

Дата смерти

13.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900

Отец: Толстых Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1922

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кулакова Зинаида Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кулаков Андрей Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close