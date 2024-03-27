Дильф (Дильф) Мария Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дильф (Дильф) Мария Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Фридрих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
16.01.1927

Сын: Дильф Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович

г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1936

Сын: Дильф Александр Иосифович

Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович

Энгельс
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович

Смерть
1937
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