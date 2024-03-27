Дильф (Дильф) Мария Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Фридрих
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
16.01.1927
Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович
г.Энгельс, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1936
Сын: Дильф Александр Иосифович
Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович
Энгельс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дильф Иосиф Михайлович
Смерть
1937