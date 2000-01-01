Минин Семён Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Савелий Денисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Минина Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Минина Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Федосья Осиповна