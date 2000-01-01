Минин Семён Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Семён Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Савелий Денисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Минина Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Минина Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Федосья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Федосья Осиповна

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