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Неретина Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

20.03.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
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Место
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Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Василий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Неретин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Неретин Василий Андреев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
20.03.1886 ст.
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

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