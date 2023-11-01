Неретина Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти20.03.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Неретин Василий Андреев
Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
20.03.1886 ст.
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область