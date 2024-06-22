Колпакова (Оглезнева) Варвара Абраамиева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Колпакова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Анна Андреева
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпаков) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Сын: Колпаков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Дочь: (Колпакова) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Сын: Колпаков Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич