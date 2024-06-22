Колпакова (Оглезнева) Варвара Абраамиева 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова (Оглезнева) Варвара Абраамиева

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
09.01.1891

Муж: Колпаков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1892

Дочь: (Колпакова) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.09.1893

Дочь: (Колпакова) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: (Колпакова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: (Колпакова) Анна Андреева

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Дочь: (Колпакова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.09.1901

Дочь: (Колпаков) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Колпаков Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
26.09.1906

Сын: Колпаков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: (Колпакова) Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: (Колпакова) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
15.04.1914

Сын: Колпаков Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.07.1916

Сын: Колпаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колпаков Андрей Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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