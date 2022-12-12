Тяпкин Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпкин Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1902 ст.

Сын: Тяпкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Тяпкина Мария Фёдоровна

Парышево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тяпкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Тяпкина Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяпкина Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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