Тяпкин Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Тяпкина Мария Фёдоровна
Парышево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тяпкина Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тяпкина Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно