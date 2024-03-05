Юхляевская (Терехова) Нина Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.02.1937
Дата смерти05.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юхляевский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Александр
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Попова (Юхляевская) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1970
Сын: Юхляевский Павел Владимирович
Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич
Смерть
05.03.2024
Бабушка Нина умерла в день рождения мамы (Поповой Галины Владимировны). 9 марта 2024 года проходило отпевание в храме Стефана Великопермского (*Пермского). В этот день была Вселенская родительская суб... Показать все