Юхляевская (Терехова) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхляевская (Терехова) Нина Антоновна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1937

Дата смерти

05.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937

Отец: Терехов Антон Варфоломеевич

Мать: Терехова (Сватковская) Анна Семёновна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхляевский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхляевский Владимир Николаевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Александр

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Попова (Юхляевская) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1970

Сын: Юхляевский Павел Владимирович

Отец ребёнка: Юхляевский Владимир Николаевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.03.2024
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бабушка Нина умерла в день рождения мамы (Поповой Галины Владимировны). 9 марта 2024 года проходило отпевание в храме Стефана Великопермского (*Пермского). В этот день была Вселенская родительская суб... Показать все

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