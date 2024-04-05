Щербаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева (Щербакова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Балаева (Щербакова) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бобошино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно