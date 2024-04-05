Щербаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева (Щербакова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Балаева (Щербакова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бобошино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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