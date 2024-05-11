Мичри Иосиф Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичри Абрам Юфудович
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Абрама Мичри было трое детей: одна дочь и два сына: Иосиф (дядя Юзя) и Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно