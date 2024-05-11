Мичри Иосиф Абрамович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мичри Иосиф Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичри Абрам Юфудович

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | У Абрама Мичри было трое детей: одна дочь и два сына: Иосиф (дядя Юзя) и Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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