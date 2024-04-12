Щепалова (Шипелева, Шепелева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова (Шипелева, Шепелева) Александра Андреевна

Место рождения

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

19.04.1899

Дата смерти

20.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899

Отец: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев

Мать: Шипелева, Шепелева Анна Васильева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
20.10.1921

Муж: Щепалов Иван Арсентьевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепалов Иван Арсентьевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1926

Сын: Щепалов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Щепалов Иван Арсентьевич

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Развод
20.04.1927

Муж: Щепалов Иван Арсентьевич

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
20.10.1953
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от рака | Никольское кладбище
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