Щепалова (Шипелева, Шепелева) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1899
Дата смерти20.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1899
Бракосочетание
20.10.1921
Рождение ребёнка
02.02.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепалов Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
11.06.1926
Отец ребёнка: Щепалов Иван Арсентьевич
Развод
20.04.1927
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1953
Причина смерти: от рака | Никольское кладбище