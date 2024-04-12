Тоболев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1928
Дата смерти07.02.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Гаврилова Антонида Михайловна
Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна
Рождение ребёнка
31.12.1952
Дочь: Зырянова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна
Рождение ребёнка
19.01.1963
Сын: Тоболев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна
Смерть
07.02.1985
Соловьиха, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край