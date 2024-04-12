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Тоболев Михаил Петрович

Место рождения

Алексеевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.11.1928

Дата смерти

07.02.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алексеевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Гаврилова Антонида Михайловна

Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна

Рождение ребёнка
31.12.1952

Дочь: Зырянова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна

Рождение ребёнка
19.01.1963

Сын: Тоболев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тоболева Анастасия Филлиповна

Смерть
07.02.1985
Соловьиха, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
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