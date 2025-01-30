Стефарова (Яшина) Раиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936
Бракосочетание
29.10.1959
Орловская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
05.09.1960
Сын: Стефаров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1963
Сын: Стефаров Виктор Викторович
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1967
Сын: Стефаров Игорь Викторович
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
12.05.1967
Дочь: Афиногенова (Стефарова) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич