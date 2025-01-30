Стефарова (Яшина) Раиса Яковлевна 08.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефарова (Яшина) Раиса Яковлевна

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1936

Отец: Яшин Яков Тимофеевич

Мать: Яшина (Переведенцева) Дарья Никифоровна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
29.10.1959

Муж: Стефаров Виктор Васильевич

Орловская обл., Мценский р-н, Подмокринский с/с
Рождение ребёнка
05.09.1960

Сын: Стефаров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.06.1963

Сын: Стефаров Виктор Викторович

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.05.1967

Сын: Стефаров Игорь Викторович

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.05.1967

Дочь: Афиногенова (Стефарова) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Васильевич

Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область

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