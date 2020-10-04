Шамин Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Рождение ребёнка
15.02.1965
Сын: Шамин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно