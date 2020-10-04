Шамин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Рождение ребёнка
15.02.1965

Сын: Шамин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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