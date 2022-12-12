Козлова (Головченкова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Головченкова) Мария Егоровна

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Место рождения

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

27.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Головченков Егор (Георгий) Андреевич

Мать: не указана

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1910

Муж: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Козлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Козлов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Курочкина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.03.1976
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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