Козлова (Головченкова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти27.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Головченков Егор (Георгий) Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
06.06.1921
Сын: Козлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1926
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Курочкина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Петрович
Смерть
27.03.1976
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область