Игнаткина (Сильнова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнаткина (Сильнова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

02.08.1988

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
С 1991 по 1995
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Д/с 115 Звёздочка
Образование
С 1995 по 2003
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Школа 32
Образование
С 2003 по 2007
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ДТК Технология машиностроения Технолог Красный диплом
Работа или профессия
С ?.04.2007 по ?.07.2017
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ОАО Дзержинскхиммаш Инженер-конструктор Бюро погрузки
Образование
С 2007 по 2011
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ВГИПУ Финансы и кредит (страхование) Экономист
Рождение ребёнка
02.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнаткин Дмитрий Владимирович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
06.07.2016

Муж: Игнаткин Дмитрий Владимирович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнаткин Дмитрий Владимирович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Работа или профессия
С ?.09.2018
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
ООО ЗХО ЗАРЯ Инженер-технолог
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