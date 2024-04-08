Игнаткина (Сильнова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 1991 по 1995
Д/с 115 Звёздочка
Образование
С 1995 по 2003
Школа 32
Образование
С 2003 по 2007
ДТК Технология машиностроения Технолог Красный диплом
Работа или профессия
С ?.04.2007 по ?.07.2017
ОАО Дзержинскхиммаш Инженер-конструктор Бюро погрузки
Образование
С 2007 по 2011
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ВГИПУ Финансы и кредит (страхование) Экономист
Рождение ребёнка
02.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнаткин Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
06.07.2016
Рождение ребёнка
23.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнаткин Дмитрий Владимирович
Работа или профессия
С ?.09.2018
ООО ЗХО ЗАРЯ Инженер-технолог