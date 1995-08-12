Мубаракшина (Закирова) Миннебану Мухаметзарип Кызы
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти12.08.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: Закиров Мухаметзарип
Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
11.09.1938
Рождение ребёнка
21.11.1940
Рождение ребёнка
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.1995