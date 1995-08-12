Мубаракшина (Закирова) Миннебану Мухаметзарип Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшина (Закирова) Миннебану Мухаметзарип Кызы

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

12.08.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: Закиров Мухаметзарип

Мать: Закирова Фархижамал Шайхрамовна

Татарстан, Сармановский р-н, п. Дусюмово
Рождение ребёнка
11.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Место жительства
Неизвестно
Ирекле, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.1995
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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