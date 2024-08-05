Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Родион Степанович
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно