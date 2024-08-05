Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Родион Степанович

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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