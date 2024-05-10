Мелания Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яким Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Федорович
Смерть
Неизвестно