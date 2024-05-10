Мелания Спиридоновна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелания Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федорович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Федорович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яким Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Федорович

Смерть
Неизвестно

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