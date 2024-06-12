Дорофеенков Виктор Александрович 28.07.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорофеенков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеенкова (Демидова) Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
21.07.2016

Сын: Дорофеенков Денис Викторович

Мать ребёнка: Дорофеенкова (Демидова) Екатерина Владимировна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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