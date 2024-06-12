Дорофеенков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.2016
Сын: Дорофеенков Денис Викторович
Мать ребёнка: Дорофеенкова (Демидова) Екатерина Владимировна
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область