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Россамагина Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россамагин Иван Фирстов

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: (Россамагина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Рождение ребёнка
04.08.1833

Сын: Россамагин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1835

Дочь: (Россамагина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: (Россамагина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1838

Сын: Россамагин Иван Иванов

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Россамагин Федор Иванов

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1841

Сын: Россамагин Николай Иванов

Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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