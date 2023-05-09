Россамагина Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: (Россамагина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
04.08.1833
Сын: Россамагин Матвей Иванович
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
26.01.1835
Дочь: (Россамагина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: (Россамагина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
18.09.1838
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
01.06.1840
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов
Рождение ребёнка
27.11.1841
Сын: Россамагин Николай Иванов
Отец ребёнка: Россамагин Иван Фирстов