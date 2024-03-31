Юрина (Кожемякина) Надежда Витальевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1961
Рождение ребёнка
10.05.1986
Сын: Юрин Максим Александрович
Отец ребёнка: Юрин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
16.02.1990
Дочь: Шагеева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Юрин Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель трудов у девочек. МОУ Школа №7.
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель трудов у девочек. МОУ Школа №1.
Место жительства
Неизвестно