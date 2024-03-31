Юрина (Кожемякина) Надежда Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Кожемякина) Надежда Витальевна

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Место рождения

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1986

Сын: Юрин Максим Александрович

Отец ребёнка: Юрин Александр Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.02.1990

Дочь: Шагеева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Юрин Александр Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Александр Фёдорович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель трудов у девочек. МОУ Школа №7.
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Учитель трудов у девочек. МОУ Школа №1.
Место жительства
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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