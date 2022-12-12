Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1867 ст.
Сын: Антон Семенович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.
Дочь: Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно