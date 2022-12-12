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Семен Иванович

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Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1867 ст.

Сын: Антон Семенович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.

Дочь: Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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