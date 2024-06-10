Юрковский Юрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрковская Доминика Юрьевна
Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрковский Георгий Юрьевич
Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрковская Юстина Юрьевна
Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна