Юрковский Юрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрковский Юрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрковский Валерий Валерьевич

Мать: Юрковская (Карпушкина) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрковский Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрковская Доминика Юрьевна

Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрковский Георгий Юрьевич

Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрковская Юстина Юрьевна

Мать ребёнка: Юрковская Любовь Анатольевна

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