Голоктионова Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1914
Дата смерти22.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 02.01.1930
Дочь: Федосейкина Галина Владимировна
Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 29.09.1949
Сын: Голактионов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиманская Александра Владимировна
Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.2003