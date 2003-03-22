Голоктионова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голоктионова Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1914

Дата смерти

22.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.01.1930

Дочь: Федосейкина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Около 29.09.1949

Сын: Голактионов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиманская Александра Владимировна

Отец ребёнка: Галактионов Владимир Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.2003
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