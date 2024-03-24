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Грачев Михаил Алексеев

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Грачев Алексей

Мать: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1890

Сын: Грачев Александр Михайлов

Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: собственники деревни Кощеева крестьянские дети Андрей и Евдокия Александровы Лукичевы
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Грачев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Любовь Михайлова

Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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