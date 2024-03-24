Грачев Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Грачев Алексей
Рождение ребёнка
23.09.1890
Сын: Грачев Александр Михайлов
Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова
Восприемники: собственники деревни Кощеева крестьянские дети Андрей и Евдокия Александровы Лукичевы
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Грачев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Любовь Михайлова
Мать ребёнка: Грачева Мария Александрова
Смерть
Неизвестно