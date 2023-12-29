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Кашаев Евдоким Александров

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

27.12.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кашаев Александр Васильев

Мать: Кашаева (Маматова) Наталья Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1779

Жена: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Кашаева) Алена Евдокимова

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кашаев Петр Евдокимов

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Кашаев Гаврила Евдокимов

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
05.02.1813

Дочь: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
18.02.1815

Сын: Кашаев Лев Евдокимов

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кашаев Аверьян Евдокимов

Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна

Смерть
27.12.1831

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