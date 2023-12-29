Кашаев Евдоким Александров
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти27.12.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1779
Жена: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Кашаева) Алена Евдокимова
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
05.02.1813
Дочь: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
18.02.1815
Сын: Кашаев Лев Евдокимов
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кашаева Пелагея Осиповна
Смерть
27.12.1831