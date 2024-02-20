Тулатов Мамед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулатов Мамед

Тулатов Мамед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Тулатов Бекир

Мать: Тулатова Аминат (Минка)

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close