Барсукова Зенина Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова Зенина Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенин Петр

Мать: Зенина Василиса Филиповна

Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Барсукова Нина Сидоровна

Отец ребёнка: Барсуков Сидор Филимонович

Мазово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1930

Дочь: Пономарева Барсукова Нина Сидоровна

Отец ребёнка: Барсуков Сидор Филимонович

Смерть
Неизвестно
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