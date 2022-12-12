Барсукова Зенина Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зенин Петр
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Барсукова Нина Сидоровна
Отец ребёнка: Барсуков Сидор Филимонович
Мазово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1930
Дочь: Пономарева Барсукова Нина Сидоровна
Отец ребёнка: Барсуков Сидор Филимонович
Смерть
Неизвестно