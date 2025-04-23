Аникеева (Баринова) Ангелина Александровна 27.09.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аникеева (Баринова) Ангелина Александровна

Автор
МА
Аникеева М.

женский, родилась 27.09.1954, Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Отец
Баринов Александр Николаевич07.04.1927 г.р.
Мать
Баринова Фаина Евгеньевна19.07.1929 г.р.
Супруги
Аникеев Юрий Степанович19.10.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954

Отец: Баринов Александр Николаевич

Мать: Баринова Фаина Евгеньевна

Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

место работы: отец - связист линейно-технический узел она - стиральщик Череповецкий Райпотребсоюз

Бракосочетание
24.09.1977

Муж: Аникеев Юрий Степанович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
21.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникеев Юрий Степанович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Рождение ребёнка
06.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникеев Юрий Степанович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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