Аникеева (Баринова) Ангелина Александровна
женский, родилась 27.09.1954, Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
ОтецБаринов Александр Николаевич07.04.1927 г.р.
МатьБаринова Фаина Евгеньевна19.07.1929 г.р.
Супруги
Аникеев Юрий Степанович19.10.1952 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954
Ботово, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.09.1977
Рождение ребёнка
21.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникеев Юрий Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникеев Юрий Степанович
место работы: отец - связист линейно-технический узел она - стиральщик Череповецкий Райпотребсоюз