Корляков Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корляков Зиновий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Корлякова Степанида Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Корлякова Фёкла Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Селетки, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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