Корляков Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Корлякова Степанида Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Корлякова Фёкла Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Селетки, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно