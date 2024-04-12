Оглоблина Дарья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Дарья Евдокимовна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Садохина Елизавета Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Оглоблин Степан Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Оглоблина Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Егор Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Максим Петрович

Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Петр Агафонович

Смерть
Неизвестно
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