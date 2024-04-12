Оглоблина Дарья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Садохина Елизавета Оглоблина
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Оглоблина Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Оглоблин Петр Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно