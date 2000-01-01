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Гайфутдин Айнетдинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Айнетдин Мухутдинов

Мать: Фатима

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