Сапожников Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Геннадий Григорьевич

Место рождения

Толмачево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

16.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: Сапожников Григорий

Мать: Сапожникова Ксения

Толмачево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1963

Дочь: Неткачева Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.12.1972

Дочь: Ярикова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Галина Тимофеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
16.05.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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