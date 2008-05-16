Сапожников Геннадий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти16.05.2008
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: Сапожников Григорий
Мать: Сапожникова Ксения
Рождение ребёнка
27.07.1963
Дочь: Неткачева Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.12.1972
Дочь: Ярикова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Галина Тимофеевна
Смерть
16.05.2008