Юрзанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрзанов Александр

Юрзанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрзанов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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