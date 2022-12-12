Виноградов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти11.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Рождение ребёнка
15.02.1934
Сын: Виноградов Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна
Смерть
11.04.1943
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область