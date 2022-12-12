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Виноградов Анатолий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

11.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912
Титово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1934

Сын: Виноградов Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна

Титово, Пречистенская волость, Галичский уезд
Смерть
11.04.1943
Назия, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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