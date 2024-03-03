Анна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти06.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Останина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович
Рождение ребёнка
20.10.1910
Дочь: Киприна Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Клюкин Максим
Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович
Смерть
06.10.1966