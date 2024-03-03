Анна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

06.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Останина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович

Рождение ребёнка
20.10.1910

Дочь: Киприна Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Клюкин Максим

Отец ребёнка: Клюкин Яков Митрофанович

Смерть
06.10.1966
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