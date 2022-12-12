Купина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1980
Рождение ребёнка
25.11.1981
Сын: Милюшкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Милюшкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1987
Дочь: Милюшкина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Милюшкин Александр Иванович
Место жительства
2022