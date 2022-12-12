Купина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1980

Муж: Милюшкин Александр Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1981

Сын: Милюшкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Милюшкин Александр Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1987

Дочь: Милюшкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Милюшкин Александр Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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