Колосова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колосов Михаил Лукич
Отец ребёнка: Колосов Лука Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Лукинична
Отец ребёнка: Колосов Лука Никифорович
Смерть
Неизвестно