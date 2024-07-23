Колосова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Евдокия Ильинична

Колосова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Лука Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Михаил Лукич

Отец ребёнка: Колосов Лука Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Лукинична

Отец ребёнка: Колосов Лука Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.