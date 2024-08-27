Пенькова (Трушина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Отец: Трушин Петр Григорьевич
Мать: Трушина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеньков Сергей
Отец ребёнка: Пеньков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Белан (Пенькова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пеньков Владимир Иванович