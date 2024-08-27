Пенькова (Трушина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Трушина) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: Трушин Петр Григорьевич

Мать: Трушина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньков Сергей

Отец ребёнка: Пеньков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Белан (Пенькова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пеньков Владимир Иванович

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