Керенский Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.05.1881
Дата смерти11.06.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1881
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.06.1970
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
По 1970
г. Нью-Йорк, США