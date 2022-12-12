Керенский Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керенский Александр Фёдорович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

04.05.1881

Дата смерти

11.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1881
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.06.1970
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
По 1970
г. Нью-Йорк, США
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