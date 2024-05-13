Онисим Павлов
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти27.05.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Павел Агафонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855
Жена: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: (Смирнова) Анна Онисимова
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: (Смирнова) София Онисимовна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
02.02.1862 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Поручитель
07.10.1868 ст.
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Господина Дубровина, деревни Митьково крестьянский сын Григорий Филиппов, православный, перв... Показать все
Смерть
27.05.1869 ст.