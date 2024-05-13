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Онисим Павлов

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

27.05.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Павел Агафонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1855

Жена: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: (Смирнова) Анна Онисимова

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: (Смирнова) София Онисимовна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
02.02.1862 ст.

Сын: Смирнов Федор Онисимович

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Поручитель
07.10.1868 ст.
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Господина Дубровина, деревни Митьково крестьянский сын Григорий Филиппов, православный, перв... Показать все
Смерть
27.05.1869 ст.

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