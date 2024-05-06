Маслиннеков Георгий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.?.?
Дочь: Маслиннекова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2013
Дочь: Маслиннекова Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.2016
Сын: Маслиннеков Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.2021
Сын: Маслиннеков Владислав Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности