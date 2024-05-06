Маслиннеков Георгий Игоревич 08.12.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маслиннеков Георгий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.?.?

Дочь: Маслиннекова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.2013

Дочь: Маслиннекова Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.2016

Сын: Маслиннеков Кирилл Георгиевич

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Рождение ребёнка
10.02.2021

Сын: Маслиннеков Владислав Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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