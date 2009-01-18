Курылев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1927
Дата смерти18.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1955
Сын: Курылев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Курылева Клавдия Николаевна
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.04.1961
Сын: Курылев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Курылева Клавдия Николаевна
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2009
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область