Курылев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурылев Александр Алексеевич

Курылев Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1927

Дата смерти

18.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1955

Сын: Курылев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Курылева Клавдия Николаевна

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.04.1961

Сын: Курылев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Курылева Клавдия Николаевна

с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курылева Клавдия Николаевна

Смерть
18.01.2009
с. Боголово, Суздальский район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище, с. Богослово, Суздальский район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close