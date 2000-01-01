Серякова Алиса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серякова Алиса Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1915

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1915

Отец: Серяков Юрий Викторович

Мать: не указана

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