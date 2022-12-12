Гецко Григорий известно
Место рожденияместечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
местечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
местечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно