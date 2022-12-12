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Гецко Григорий известно

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Место рождения

местечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

местечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Гецко Параскева Максимовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 18 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
местечко Степаны, Степановская волость, Ровенский уезд, Волынская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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