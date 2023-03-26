Климанова Любовь Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.
Сын: Климанов Владимир Евсигнеев
Отец ребёнка: Климанов Евсигней Александров
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.
Дочь: Климанова Анастасия Евсигнеева
Отец ребёнка: Климанов Евсигней Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно